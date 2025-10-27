Россиянам объяснили смысл нового закона о блокировке лишних сим-карт

В России с ноября операторы связи начнут блокировать лишние сим-карты граждан. Это правило будет действовать в отношении физлиц, на которых оформлено более 20 симок. Основная цель этой меры – остановить механизм отмывания денег после различных мошеннических операций, объяснил криптограф Анатолий Лебедев в эфире радио Sputnik.

До этого не редкостью была регистрация 150-200 сим-карт на одного человека, а подобные действия делаются, как правило, именно с целью проворачивания различных незаконных операций. То же самое раньше можно было делать с банковскими картами – механизм здесь аналогичный, пояснил специалист.

«Раньше были банковские карты, когда 200 человек заходили в банк, оформляли карты, а потом сдавали кому-то одному, а он начинал через эти карты перекидывать деньги куда-нибудь на фирму-помойку, — привел пример Лебедев. — Это известная техника, а тут действуют через сим-карты. Дело в том, что вы же можете переводить деньги с одной сим-карты на другую. Вот с этим пытаются бороться».

Блокироваться будут любые сим-карты, если их оформлено более 20 на одно лицо – никаких исключений по закону делать не будут, объяснять причины наличия такого числа номеров тоже будет некому, предупредил эксперт. По его мнению, действовать государство будет радикально – например, если на человеке числится 25 симок, то все их и будут блокировать, не разбираясь, какие из них важные, а какие – нет.

Лебедев усомнился в том, что для кого-то из граждан наличие такого количества симок на его имя может стать сюрпризом – забыть о сим-карте невозможно, так как при наличии минимального долга гражданину сразу об этом напоминают, подчеркнул он.

«Вот у меня была одна карта, про которую я забыл, так мне напоминают, что у вас счет минус 18 рублей, если вы хотите ее оживить, то, пожалуйста, платите. Если ты не платишь, то они карту блокируют», – отметил криптограф, добавив, что россияне могут самостоятельно отказаться от ненужных симок – для этого достаточно расторгнуть договор с провайдером.

Напомним, закон о блокировки сим-карт абонентов, на которых зарегистрировано более 20 номеров, вступит в силу 1 ноября. Согласно новым правилам, операторы обязаны проверить сведения обо всех абонентах, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. Физическим лицам разрешается иметь не более 20 активных сим-карт одновременно. Абонентам необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи, так как в случае невыполнения этого требования до ноября операторы будут обязаны приостановить обслуживание превышающих лимит номеров.

