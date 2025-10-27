В Белгородской области ситуация с водохранилищем находится под контролем

Парамонов заявил о контроле над ситуацией на Белгородском водохранилище

На Белгородском водохранилище приняты все необходимые меры безопасности. Об этом ТАСС сообщил врио директора Управления эксплуатации Белгородского водохранилища Юрий Парамонов.

«Сотрудники водохранилища предпринимают все меры по обеспечению безопасности, ситуация под контролем», — отметил он.

27 октября также сообщалось, что после удара Вооруженных сил Украины уровень воды в Белгородском водохранилище продолжает падать. Разлив воды в селах, находящихся ниже по течению от дамбы, попал на видео. Telegram-канал «Пепел. Белгород» отметил, что после атаки Украины вода отошла от берега на несколько метров.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах, где живут около 1 тыс. человек.

