На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области ситуация с водохранилищем находится под контролем

Парамонов заявил о контроле над ситуацией на Белгородском водохранилище
true
true
true
close
соцсети

На Белгородском водохранилище приняты все необходимые меры безопасности. Об этом ТАСС сообщил врио директора Управления эксплуатации Белгородского водохранилища Юрий Парамонов.

«Сотрудники водохранилища предпринимают все меры по обеспечению безопасности, ситуация под контролем», — отметил он.

27 октября также сообщалось, что после удара Вооруженных сил Украины уровень воды в Белгородском водохранилище продолжает падать. Разлив воды в селах, находящихся ниже по течению от дамбы, попал на видео. Telegram-канал «Пепел. Белгород» отметил, что после атаки Украины вода отошла от берега на несколько метров.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар. Это грозит подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в соседних населенных пунктах, где живут около 1 тыс. человек.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами