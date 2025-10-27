На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Творят, что хотят»: дети кидали камни в ребенка в российском городе

Школьники избили мальчика на парковке в Кондопоге и попали на видео
В Карелии дети окружили сверстника и толпой избили его. Информация об этом появилась в сообществе «Подслушано в Кондопоге» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 октября на парковке у дома по бульвару Юности, 2. По словам свидетельницы, несовершеннолетние напали на мальчика и били его, пока в ситуацию не вмешалась неравнодушная женщина. Ей удалось спасти пострадавшего от малолетних хулиганов.

«Матерятся, творят что хотят! Тот, что в светлой шапке, спокойно курит на парковке около машин!» — возмущается автор публикации.

Другая местная жительница сняла на видео, как девочка бросила в мальчика кирпич. В полиции пока не комментировали произошедшее.

До этого в Пермском крае подростки избили сверстника, требуя извинений. Судя по записи, стоящего на одном колене юношу избивают его сверстники. При этом оператор требует, чтобы пострадавший опустился на оба колена. Агрессоры смеются и бьют жертву ногами, а один из них пытается затянуть на его шее удавку и бьет ладонью по лицу. Никто из очевидцев не пытался остановить происходящее. Сейчас полиция устанавливает участников потасовки.

Ранее в Тульской области толпа девочек в школе травила сверстницу с инвалидностью.

