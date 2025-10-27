Психолог назвала способ быстро справиться с сильными эмоциями

Психолог Кардиакос: чтобы справиться с тревогой, стоит посмотреть вокруг себя

Чтобы быстро справиться с тревогой и сильными эмоциями стоит внимательно посмотреть на вещи вокруг себя. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

«Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить)», — посоветовала специалист.

Такая техника поможет вернуть контроль над эмоциональным состоянием и «почувствовать землю под ногами», добавила она.

Как отмечала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, чтобы справиться со стрессом важно ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом. По ее словам, физические нагрузки стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно.

