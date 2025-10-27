На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала способ быстро справиться с сильными эмоциями

Психолог Кардиакос: чтобы справиться с тревогой, стоит посмотреть вокруг себя
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстро справиться с тревогой и сильными эмоциями стоит внимательно посмотреть на вещи вокруг себя. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

«Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить)», — посоветовала специалист.

Такая техника поможет вернуть контроль над эмоциональным состоянием и «почувствовать землю под ногами», добавила она.

Как отмечала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, чтобы справиться со стрессом важно ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом. По ее словам, физические нагрузки стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно.

Ранее психолог рассказала о пользе посещения музеев для борьбы с тревогой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами