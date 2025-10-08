На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала о пользе посещения музеев для борьбы с тревогой

Психолог Яушева: посещение музеев помогает бороться с тревогой
true
true
true
close
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Зарубежная практика посещения музеев может помочь россиянам справиться с психологическими проблемами. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Дарья Яушева.

По ее словам, искусство, спорт, садоводство, волонтерство и другие занятия помогают укрепить психическое здоровье.

«Красота, история, соприкосновение с культурой помогают человеку выйти за рамки своей повседневной тревоги и почувствовать связь с чем-то значимым. Австрийский психотерапевт Виктор Франкл называл это одним из способов нахождения смысла жизни. Искусство прекрасно помогает переключать внимание с постоянных переживаний на новые образы и впечатления. Рассматривание картин, скульптур и инсталляций может напоминать практики осознанности, когда внимание концентрируется на «здесь и сейчас», — отметила Яушева.

Она отметила, что посещение музеев может снизить уровень кортизола, способствуют релаксации, а также позволяет противостоять усиливающим стресс изоляции и одиночеству. При этом психолог уточнила, что подобную практику следует рассматривать как часть комплексного подхода. Поэтому для борьбы со стрессом важно также заниматься физической активностью, получать социальную поддержку, правильно питаться и наладить режим сна. Кроме того, результаты дает работа с психотерапевтом.

Ученые до этого выяснили, что дыхательная медитация Сударшан Крийя Йога изменяет ритмы мозга и помогает достичь состояния глубокой релаксации.

Ранее психолог объяснила, как стресс провоцирует онкозаболевания.

