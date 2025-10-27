На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Съезд народных депутатов» могут признать террористической организацией

В суд поступил иск о признании Съезда народных депутатов терорганизацией
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Верховный суд России поступил иск о признании «Съезда народных депутатов» террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

«В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сказали в пресс-службе.

«Съезд» основали в Польше три года назад. Ее лидер — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденный по статье об оправдании терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

19 февраля на Пономарева завели новое уголовное дело. Причиной стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

В ФСБ также рассказали, что с 2022 по 2024 год члены съезда провели семь сессий. В заседаниях участвовали более 60 делегатов — бывших российских парламентариев, которые приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

Ранее суд оставил без изменений приговор экс-депутату Пономареву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами