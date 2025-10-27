На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли неожиданную причину резкого ухудшения зрения

Офтальмолог Мамиконян: плохой холестерин разрушает глаза сильнее, чем гаджеты
Depositphotos

Повышение в организме уровня «плохого» холестерина является настоящей угрозой для здоровья глаз – этот фактор оказывает даже более негативное влияние, чем использование гаджетов. Об этом в беседе с kp.ru заявил профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян.

Врач опроверг распространенные мифы о том, что для хорошего зрения достаточно регулярно есть морковь и чернику, подчеркнув, что для организма в целом полезно любое здоровое, полноценное питание. Но вот мнение о том, что какие-то конкретные отдельные продукты могут серьезно повлиять на зрение, ошибочно, отметил он.

Хотя в то же время есть продукты, которые могут наоборот ударить по здоровью глаз, повысив уровень «плохого холестерина». По словам специалиста, вопреки всеобщему мнению, это опасно далеко не только для сердца, но и для кровеносных сосудов в глазах. Такой холестерин вредит зрению намного сильнее, чем компьютеры и смартфоны, подчеркнул Мамиконян.

«Если у человека повышен уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности. ЛНП), то это неблагоприятно сказывается на состоянии всех кровеносных сосудов. А наши глаза это просто кладезь сосудов», – объяснил профессор.

Он призвал россиян не злоупотреблять вредными животными жирами, фастфудом, а также отметил, что атеросклероз важно правильно лечить – в противном случае заболеваний органов глаз не избежать.

До этого кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова (университет РОСБИОТЕХ) Дмитрий Куликов рассказал, что здоровье глаз напрямую зависит от образа жизни, в первую очередь – рациона питания. По его словам, в вопросах поддержания здоровья органов особую роль играют витамины А, С, Е, жирные кислоты омега-3, а также цинк и селен. Содержатся они в таких продуктах, как морковь, тыква, сладкий перец, жирные сорта рыбы, яйца, темные ягоды и листовые овощи.

Ранее врач назвали продукты, которые помогут снизить уровень холестерина.

