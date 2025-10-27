Фрилансерам рассказали, как спастись в шестидневку

Чтобы не выгореть в рабочую субботу, фрилансерам следует заранее задать «временной контейнер», ограничив занятость несколькими часами. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Solar Staff и коммуникационной группы Vinci Agency, в первом полугодии 2025 года среднемесячный доход фрилансеров в сфере рекламы и маркетинга увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Главное правило — не пытаться равномерно распределить нагрузку. К концу недели мозг работает хуже, поэтому сложные задачи лучше делать в начале — с понедельника по среду. Четверг и пятницу оставляйте для рутины и встреч, а субботу — только для финальных дел: проверить, оформить, отправить. Никаких новых задач», — сказала Крашкина.

Также она посоветовала во время работы делать микропаузы: после 90 минут активности уделять 20 минут отдыху, чтобы сбросить напряжение и не довести себя до когнитивного истощения.

Текущая рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

Ранее психотерапевт назвала главный минус шестидневки.