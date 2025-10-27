На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе под землю во дворе провалился кран

В Красноярске кран провалился под землю во дворе дома
Telegram-канал «Борус. Люди»

В Красноярске кран провалился под землю во дворе жилого дома. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Борус.Люди».

Уточняется, что инцидент произошел на улице Марковского/Кирова, 73/37, где идет строительство «Суриков-центра». Возможной причиной назвали подмывание грунта.

«В департаменте градостроительства пояснили, что кран покосился еще в начале октября. Техника стояла на неровной поверхности и, при попытке поднять груз, кран накренился и оперся стрелой о соседний гараж», — говорится в посте.

Уточняется, что все объекты уцелели.

16 октября в Иркутске местный житель сломал ногу, наступив на люк колодца. На кадрах, опубликованных местным Telegram-каналом, трое мужчин идут по улице Свердлова. Один из них наступает на край металлического люка, прикрывающего колодец, и проваливается левой ногой вниз. Двое его спутников помогают ему выбраться из ловушки и добраться до ближайшей скамейки.

Видно, что после случившегося мужчина не опирается на травмированную ногу. С места ЧП его забрала скорая.

Ранее прохожий спас двухлетнюю девочку, которая провалилась в колодец в Кызыле.

