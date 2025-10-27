В российском городе под землю во дворе провалился кран

В Красноярске кран провалился под землю во дворе дома

В Красноярске кран провалился под землю во дворе жилого дома. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Борус.Люди».

Уточняется, что инцидент произошел на улице Марковского/Кирова, 73/37, где идет строительство «Суриков-центра». Возможной причиной назвали подмывание грунта.

«В департаменте градостроительства пояснили, что кран покосился еще в начале октября. Техника стояла на неровной поверхности и, при попытке поднять груз, кран накренился и оперся стрелой о соседний гараж», — говорится в посте.

Уточняется, что все объекты уцелели.

