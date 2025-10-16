На видео попало, как сибиряк провалился в канализационный люк в центре Иркутска

В центре Иркутска мужчина провалился в люк и сломал ногу

В Иркутске местный житель сломал ногу, наступив на люк колодца. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

На кадрах, опубликованных каналом, трое мужчин идут по улице Свердлова. Один из них наступает на край металлического люка, прикрывающего колодец, и проваливается левой ногой вниз. Двое его спутников помогают ему выбраться из ловушки и добраться до ближайшей скамейки. Видно, что после случившегося мужчина не опирается на травмированную ногу. С места ЧП его забрала скорая.

По предварительной информации, ему диагностировали перелом ноги.

