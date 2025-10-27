На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страх и жадность»: россиянам объяснили, как мошенники «взламывают» сознание

Психолог Медяник: лучшая защита от мошенников – это когнитивный щит от взлома
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Жертвами мошенников становятся порой самые здравомыслящие и скептичные люди – это происходит, потому что аферистам удается буквально «взломать» их сознание и начать манипулировать, надавив на больные точки. Лучшей защитой от обмана станет когнитивный психологический щит, рассказала в беседе с kp.ru кандидат психологических наук, доцент экономического факультета, руководитель магистратуры «Поведенческая экономика и экономическая психология» Санкт-Петербургского госуниверситета Ольга Медяник.

Среди инструментов для «взлома сознания», которые применяют злоумышленники, специалист выделила три наиболее распространенных. Первый – это страх смерти и потери, когда телефонные мошенники грозят своей жертве попаданием в тюрьму или сообщают, что кто-то из близких оказался в больнице и так далее.

«В этой ситуации мозг отключает логику и включает режим «спасти любой ценой». Это инстинкт выживания, которому миллион лет. Его не обманешь умом», — пояснила специалист.

Второй частый инструмент – это жадность людей, которую аферисты используют, обещая крупные заработки, выгодные инвестиции и выигрыши. Третий инструмент – потребность в принадлежности к кругу избранных. По такой схеме, в частности, работает маркетинг, когда людям предлагают стать частью особенной группы людей, пояснила Медяник.

Важно выстроить когнитивный щит, чтобы не стать жертвой мошенников. В его основе должно лежать автоматическое правило, которое важно привить на уровне инстинкта, — любое упоминание слов-маркеров – сигнал тревоги. Среди таких маркеров или стоп-слов эксперт выделила такие, как «срочно», «назовите код», «переведите на безопасный счет», «никому не сообщайте», «вы подписали документ о неразглашении» и прочие.

Самым мощным, по мнению специалиста, является правило обязательного звонка близкому человеку перед любым финансовым решением.

«Договоритесь с кем-то: «Если я тебе звоню и говорю про срочный перевод денег – останови меня. Даже если я буду сопротивляться», — пояснила психолог.

Она призвала всегда брать паузу при малейших сомнениях, класть трубку и обдумывать происходящее, не принимать решения в состоянии стресса и усталости, а также воспользоваться современными методами защиты от аферистов – например, самозапретом на выдачу кредитов.

Как подчеркивали до этого специалисты, уязвимыми перед мошенниками людей делает не уровень интеллекта или образованности, а его психологическое состояние. Аферисты быстро могут определить, что установили контакт с таким восприимчивым человеком. Поэтому чаще всего жертвами мошенников, согласно статистике криминологов, становятся пенсионеры – они попадают в группу риска из-за сочетания нескольких факторов, включая снижение критического мышления, одиночество и доверие к людям, которые проявляют к ним «заботу».

