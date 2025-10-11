Психолог рассказал, какие слова выдают телефонных аферистов

Психолог Козлов: мошенников по телефону можно вычислить по акценту и жаргону

Доктор психологических наук Николай Козлов рассказал РИА Новости, как распознать телефонных мошенников.

Он отметил, что при общении с ними часто слышен иностранный акцент, тюремный жаргон и уличный диалект. Среди маркеров мошенничества эксперт выделил слова и выражения вроде «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.

Козлов также подчеркнул, что звонки с незнакомых номеров чаще всего исходят от мошенников. По его словам, во всех финансовых и других вопросах безопаснее лично обращаться в отделение банка или пользоваться официальными приложениями, чем реагировать на телефонные звонки.

До этого директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы с целью получения доступа к личным кабинетам россиян на различных госпорталах вроде сайта ФНС и «Госуслуг».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с сим-картами.