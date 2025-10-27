В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России на официальном сайте.

«В период с 21:00 мск понедельника и до 09:00 мск вторника в столице и по области ожидается дождь, местами сильный», — сказали там.

Дожди ожидаются при температуре воздуха до +6°C градусов в столице и регионе. Во вторник обещают до +8°C и ветер до десяти метров в секунду.

В ночь на 28 октября пройдет небольшой дождь. Днем в понедельник местами тоже осадки, а воздух прогреется до +10°C.

До этого ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова также пообещала жителям Москвы и Подмосковья дожди в конце октября. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Эксперт отметила, что солнце следует ждать в ноябре. Первая неделя третьего осеннего месяца, согласно ее прогнозам, будет светлой.Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Позднякова сказала, что солнце следует ждать в ноябре. Первая неделя третьего осеннего месяца, согласно ее прогнозам, будет светлой.

Ранее врач предупредила об опасности тумана для некоторых людей.