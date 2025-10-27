«Не просто слабость»: россиян предупредили об опасности дефицита железа

Железо является для организма ключевым элементом, от которого зависит работа каждой клетки. Оно необходимо для синтеза гемоглобина, поддержания энергетического обмена. Железодефицитная анемия крайне опасна для здоровья, так как приводит к кислородному голоданию, нарушению сердечного ритма и дыхательной функции, предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-гематолог Анна Петрова.

«Анемия — это не просто слабость, а хроническое кислородное голодание всех органов», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что при таком заболевании снижается уровень гемоглобина и эритроцитов, клетки сталкиваются с кислородным голоданием, а организм начинает компенсировать это учащенным сердцебиением, повышением дыхательной активности. Пациент при этом чувствует усталость, сонливость, у него кружится голова, нарушается обмен веществ, страдает работа мозга. Среди других симптомов врач перечислила такие, как шум в ушах, сухая кожа, ломкие ногти, выпадение волос, одышка, апатия, бледность, трещины в уголках губ, потеря аппетита.

Среди причин дефицита железа специалист выделила неполноценное питание, кровопотери и нарушение всасывания в кишечнике вследствие болезней ЖКТ – например, на это влияет гастрит, язва, целиакия.

Для поддержания уровня железа в организме в рацион следует включить на регулярной основе мясо, субпродукты, бобовые, гречку, орехи. Так, например, в говяжьей печени на 100 г продукта приходится 6,9 мг легкоусвояемого гемового железа, в говядине и индейке – порядка 2-3 мг, в гречке – 8 мг и так далее. Важно сочетать эти продукты с витамином С – так железо лучше усваивается, отметила врач. Во время и сразу после еды она рекомендовала не пить чай и кофе, которые мешают усвоению микроэлемента.

Напомним, в России все заболевания системы крови, кроме анемий, считаются редкими. Анемии же диагностируются примерно у 10–15% населения – это самые распространенные болезни крови у россиян, рассказала «Газете.Ru» главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова. Также, по ее словам, ежегодно в России диагностируют впервые около 30 тысяч опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тысяч неопухолевых.

