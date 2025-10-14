На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, какие добавки мешают усвоению витамина D

ПНИПУ: витамин D нельзя принимать одновременно с кальцием, железом и витамином A
true
true
true
close
Depositphotos

Витамин D оптимально сочетать с полезными жирами, такими как рыба и оливковое масло. Одновременный прием с добавками витаминов A, К2 и Е, кальция и железа, напротив, снижает эффективность «солнечного» витамина. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Осенью и зимой, когда солнечного света не хватает, организм начинает испытывать дефицит витамина D. Это вещество обеспечивает нормальную работу иммунитета и обмена веществ, а также укрепляет здоровье костей.

«Витамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолета типа B, который не проникает через стекло. А потому даже при ярком солнце при нахождении в помещении организм не вырабатывает этот элемент. Компенсировать его дефицит можно с помощью продуктов — рыбы, яиц, молока, а также биодобавок», — рассказал Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Для лучшего усвоения витамин D следует принимать с жирами — орехами, авокадо, растительными маслами. Еще одним важным «союзником» является магний, он содержится в орехах, шпинате, бобовых. При необходимости принимать другие добавки эксперт посоветовал уделить внимание их сочетаемости.

«Витамин K2 помогает «направить» кальций в кости, но при приеме с витамином D в одной капсуле они конкурируют за усвоение. Лучше получать K2 с пищей — квашеной капустой, ферментированными продуктами, твердыми сырами», — отмечает Литвинов.

Ученый добавил, что витамин D не рекомендуется принимать в одном комплексе с витаминами A и E. Ряд микроэлементов, таких как кальций и железо, также способны негативно влиять на процесс усвоения вещества.

«Для взрослого человека, включая беременных женщин, стандартная профилактическая доза составляет 1000 международных единиц (МЕ) в сутки. Иногда эта доза может быть увеличена до 2000 МЕ. Для детей норма обычно ниже — в районе 500-600 МЕ, но здесь ключевую роль играет масса тела ребенка», — заключил эксперт.

Ранее врач назвал шесть факторов, снижающих иммунитет осенью.

