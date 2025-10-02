проект

Названы самые распространенные болезни крови у россиян

Врач Паровичникова: анемии диагностируются примерно у 10–15% населения России

Shutterstock

Все заболевания системы крови, кроме анемий, считаются редкими. Анемии же диагностируются примерно у 10–15% населения России, это самые распространенные болезни крови у россиян, рассказала «Газете.Ru» главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова.

«Анемии диагностируются у примерно 10–15% населения, особенно у женщин репродуктивного возраста и пожилых людей. Необходимо отметить, что анемическим синдромом занимается на первых этапах терапевт, задача которого исключить у пациента онкологическое заболевание и анемии, связанные с питанием. Гематолог же подключается к диагностике и лечению анемического синдрома в сложных случаях, когда резервы терапевтической службы исчерпаны, и необходимо заниматься поиском более сложных нарушений в системе кроветворения», — отметила врач.

Заболевания системы крови — это большая группа заболеваний, которые условно делятся на две подгруппы: опухолевые и неопухолевые. Анемии относятся ко второй группе заболеваний, которые составляют 85% популяции профильных пациентов.

«Неопухолевые заболевания системы крови условно делят на анемии, цитопении, нарушения свертываемости крови, а также очень редкие, но жизнеугрожающие заболевания (апластическая анемия, острая порфирия, тромботическая микроангиопатия и др.).Ежегодно в России диагностируют впервые около 30 тысяч опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тысяч неопухолевых», — заключила доктор.

Подробнее о том, какова распространенность заболеваний крови среди жителей России, существуют ли сложности с их диагностикой и как лечат эти болезни в современной России — в интервью Паровичниковой «Газете.Ru».

