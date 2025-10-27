На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскую авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг

Новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. за овербукинг
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Транспортная прокуратура привлекла новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines к административной ответственности за отказ в перевозке десяти пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, в августе 2025 года пассажирам, летевшим в Новосибирск из Сочи, отказали в перевозке. Причиной стало превышение количества зарегистрировавшихся на рейс пассажиров над количеством доступных мест в самолете (овербукинг).

За нарушение прав пассажиров авиакомпанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. руб.

В июле S7 уже штрафовали на 40 тыс. руб. за овербукинг. В мае этого года несколько пассажиров S7 не смогли зарегистрироваться на рейс ИркутскСанкт-Петербург, так как число зарегистрированных превысило количество мест на борту самолета.

До этого стало известно, что министерство транспорта России рассматривает возможность введения овербукинга на авиарейсах, выполняемых как минимум два раза в сутки.

Ранее адвокат объяснила, как вернуть деньги за билет при овербукинге.

