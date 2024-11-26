Адвокат объяснила, как вернуть деньги за билет при овербукинге

Чтобы решить вопрос возврата денег за билет при овербукинге, в первую очередь следует обратиться к представителю авиакомпании, посоветовала адвокат Евгения Квартальнова. Ее слова приводит News.ru.

«Нужно зафиксировать факт нарушения. Сделать фотографии или видеозапись, подтверждающие наличие билета и отсутствие свободного места. Записать имена и должности сотрудников перевозчика, с которыми вы общаетесь», — отметила адвокат.

Пассажир, который не смог попасть на рейс по вине перевозчика, в праве требовать компенсацию, заявила юрист. Это могут быть деньги за билет, альтернативное место на следующем доступном рейсе или дополнительные услуги. Если компания отказывается добровольно возмещать ущерб, можно обратиться в суд, подчеркнула Квартальнова.

Большинство россиян (69%) считают, что авиакомпании должны выплачивать не менее 40 тыс. рублей в качестве компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга.

Ранее в России захотели запретить автоматически добавлять допуслуги при покупке билетов.