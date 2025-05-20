В Минтрансе РФ обсуждают введение овербукинга на ряде авиарейсов

Министерство транспорта РФ рассматривает возможность введения овербукинга на авиарейсах, выполняемых как минимум два раза в сутки. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель главы данного ведомства Дмитрий Зверев, пишет «Интерфакс».

Во вторник, 20 мая, он принял участие в XIII Петербургском международном юридическом форуме.

«Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает новые механизмы, в том числе введение овербукинга <...>. Самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше», — сказал специалист.

Также, по словам Зверева, в случае введения овербукинга авиакомпании будут обязаны предоставлять компенсации людям, которым не достанется мест в самолете.

Овербукинг — распространенная в сфере авиаперевозок практика, при которой компании продают большее количество билетов на самолет, чем в нем доступно мест. В таких случаях перевозчик действует из расчета на то, что часть клиентов не воспользуется купленными билетами, и часть мест останется свободной.

Ранее адвокат объяснила, как вернуть деньги за билет при овербукинге.