Москвичи смогут увидеть «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS в конце октября

Московский планетарий: комету 3I/ATLAS можно увидеть в небе после 30 октября
Depositphotos

Межзвездный объект 3I/ATLAS, известный как «Инопланетный корабль», в ночь на 29 октября достигнет максимально близкой к Солнцу точки. При этом комету можно будет увидеть после 30 октября из Москвы на утреннем небе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

По словам специалистов, заметить космический объект можно будет в период с 30 октября по 17 ноября. Жители столицы смогут наблюдать объект утром в период с 05:00 до 07:00 над юго-восточным горизонтом.

Ученые обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов Atlas, которую создала NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других небесных тел.

До этого издание E1.ru. писало, что житель Свердловской области Владимир Задумин сфотографировал редкое астрономическое явление — пролетавшую на максимально близком расстоянии от Земли комету C/2025 A6 (Lemmon). По его словам, комету было видно из Екатеринбурга, но сделать хороший снимок мешала «городская засветка». Фотография была сделана в Академическом районе. При этом на кадре нет обработки.

Ранее россиянам назвали лучший для наблюдения звездопад в октябре.

