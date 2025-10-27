На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале засняли редкую комету Леммон

В Свердловской области на фото попала редкая комета, прилетающая раз в 1350 лет
true
true
true
close
Gergitek/Shutterstock/FOTODOM

Житель Свердловской области Владимир Задумин сфотографировал редкое астрономическое явление — пролетавшую на максимально близком расстоянии от Земли комету C/2025 A6 (Lemmon). Об этом пишет местное издание E1.ru.

По данным журналистов, комету зафиксировали и дали ей название в январе 2025 года. Ядро космического объекта окружает крайне плотная газовая оболочка.

«Космическая странница этих дней! Внимание наблюдателей по всему миру сегодня приковано к небу», — написал фотограф.

Он добавил, что комету было видно из Екатеринбурга, но сделать хороший снимок мешала «городская засветка». Фотография была сделана в Академическом районе. При этом на кадре нет обработки.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев заявил, что россияне с 21 октября могли увидеть ярчайшую комету 2025 года, которая получила название C/2025 A6 Lemmon. По его словам, лучшие условия для наблюдения за C/2025 A6 Lemmon у жителей регионов, находящихся выше 50-й параллели северной широты.

Ранее россиянам назвали лучший для наблюдения звездопад в октябре.

