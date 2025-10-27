По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали сестер-«попрошаек» вместе с матерью

Арестованы участвовавшие в хищении денег у бойцов СВО две сестры и их мать

По делу о хищении денег у бойцов СВО в столичном аэропорту Шереметьево арестованы мать и две ее дочери. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, женщины входили в состав организованного преступного сообщества и являлись так называемыми попрошайками. Первоначально им вменялись в вину только мошеннические действия, затем добавилось обвинение в участии в преступном сообществе.

В настоящее время и мать, и дочери находятся в СИЗО.

25 октября стало известно, что в уголовном деле о хищении денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево появилось семь новых фигурантов.

За день до этого сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под стражу одного из лидеров Лобненского организованного преступного сообщества Владимира Бардина, которого обвиняют в хищении денежных средств у участников специальной военной операции в Шереметьево.

По данным следствия, фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касается завышения цен на такси.

Ранее сообщалось, что полиция заминала дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.