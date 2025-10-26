На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске прохожий изрезал лицо и руки 11-летней девочке

В Омске разыскивают мужчину, избившего и порезавшего 11-летнюю девочку
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Омске разыскивается мужчина, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался из школы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Анна из Омска рассказала, что 23 октября ее 11-летняя дочь возвращалась из школы искусств домой. К ней подошел мужчина и спросил, где находится магазин. По словам Анны, ребенок отвернулся, чтобы указать рукой направление. После этого неизвестный нанес удар ребенку по голове и продолжил бить девочку по лицу острым предметом, передает Telegram-канал.

Как сообщается, после нападения злоумышленник скрылся, и его местоположение до сих пор не установлено. После нападения у девочки остались порезы на лице и руках. Мать зафиксировала раны и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После обращения региональное МВД возбудило уголовное дело и начало поиски нападавшего.

В июле жительница Омска напала на школьницу, которая играла на детской площадке. Женщина оскорбила ребенка и потребовала уйти с детской площадки. После того как девочка отказалась исполнять приказ агрессивной незнакомки, женщина стала угрожать ребенку проблемами в школе.

Ранее в Омске стаффорд без намордника разорвал девочке сухожилие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами