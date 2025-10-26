В Омске прохожий изрезал лицо и руки 11-летней девочке

В Омске разыскивается мужчина, который напал на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался из школы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Анна из Омска рассказала, что 23 октября ее 11-летняя дочь возвращалась из школы искусств домой. К ней подошел мужчина и спросил, где находится магазин. По словам Анны, ребенок отвернулся, чтобы указать рукой направление. После этого неизвестный нанес удар ребенку по голове и продолжил бить девочку по лицу острым предметом, передает Telegram-канал.

Как сообщается, после нападения злоумышленник скрылся, и его местоположение до сих пор не установлено. После нападения у девочки остались порезы на лице и руках. Мать зафиксировала раны и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После обращения региональное МВД возбудило уголовное дело и начало поиски нападавшего.

В июле жительница Омска напала на школьницу, которая играла на детской площадке. Женщина оскорбила ребенка и потребовала уйти с детской площадки. После того как девочка отказалась исполнять приказ агрессивной незнакомки, женщина стала угрожать ребенку проблемами в школе.

Ранее в Омске стаффорд без намордника разорвал девочке сухожилие.