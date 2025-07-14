«Корова такая»: сибирячка затравила девочку-подростка, которая залезла на качели

В Омске женщина разозлилась на школьницу, которая качалась на качелях, предназначенных для дошкольников, на детской площадке и подняла на не руку. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах женщина в малиновых брюках и розовой куртке подлетает к школьнице, которая сидит верхом на качелях в виде коня на пружине, и начинает отчитывать ее. Сначала она просит ее слезть, взывая к тому, что эта площадка детская. В ответ школьница спрашивает: «Я чем не ребенок?» и сталкивается с еще большей волной агрессии.

«Это для годовалого ребенка, для двух лет. А ты посмотри, корова такая забралась!» — заявляет женщина и несколько раз шлепает девочку пакетом по лицу.

Когда девочка отказывается выполнять требование незнакомой женщины, та с проклятиями уходит с площадки, обзывая школьницу свиньей и обещая ей проблемы дома и в школе.

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