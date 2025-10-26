На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге подростки избили мужчину возле продуктового магазина

Baza: более десяти подростков напали на мужчину в Петербурге
Telegram-канал «Baza»

Группа подростков на улице Думской в Санкт-Петербурге напала на мужчину после словесной перепалки в продуктовом магазине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось с небольшой перепалки в магазине на некогда главной барной улице Думская. Затем схватка переросла в массовую драку на улице с участием более десяти молодых людей. Когда очевидцы вызвали полицейских, большая часть убежала, некоторых все же удалось задержать на месте, уточняет Telegram-канал.

Как отмечается, у двоих задержанных подростков оказались травмы челюсти и мягких тканей лица. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

26 октября под Петербургом полиция задержала мужчину, который напал с ножом на водителя такси. Инцидент произошел в поселке Янино-1. После нападения пассажир с вещами таксиста скрылся в подъезде ближайшего дома. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники вычислили и задержали 30-летнего подозреваемого, у него изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Петербурге школьники избили пенсионерку.

