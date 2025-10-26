«Выходить страшно»: из-за тигра водитель не смог проехать на заправку в Приморье

Тигр не позволил людям проехать на заправку в Приморском крае. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что хищник появился на дороге у поселка Подъяпольское в Шкотовском районе. Один из водителей заметил тигра, остановился и не смог проехать дальше. После гудка животное недалеко отбежало и уставилось на водителя транспортного средства.

«Дорогу перешел, прям к машине подошел... На заправку надо! Как заправляться? Выходить страшно... Вообще ни хрена не боятся», — комментирует, предположительно, автор видео с места происшествия.

В прошлом июле житель Камчатки снял сходку медведей. В ролике мужчина за рулем автомобиля ехал по песчаному берегу. Сначала он заметил несколько медведей-одиночек, а затем остановился и разогнал группу из примерно 12 хищников. При этом голос за кадром возмущался, что медведей собралось слишком много.

Ранее появилось видео медведей, «пирующих» на свалке у камчатского села.