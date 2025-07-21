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Появилось видео медведей, «пирующих» на свалке у камчатского села

На Камчатке медведи повадились собираться на свалке у села Соболево
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OlegD/Shutterstock/FOTODOM

На свалке у села Соболево в Камчатском крае повадились собираться медведи. Видео публикует mk.ru.

Издание уточняет, что кадры сняли очевидцы. На них группа из примерно десяти хищников кормится среди мусора. При этом медведи игнорируют людей и шум от проезжающей мимо техники.

В комментарии к ролику местные жители отмечают, что такое поведение хищников встречается редко. Некоторые при этом опасаются близости животных.

В июне в селе Епишино Красноярского края жители сфотографировали медведя. На снимке хищник заглядывал во двор, по которому бегали курицы. Согласно публикации «Енисей-Информ», это произошло на Спортивной улице, и местные жители сильно испугались. Люди жаловались, что им страшно выходить из домов, а медведи в течение трех дней появлялись в населенном пункте и ходили по улицам. Сотрудники полиции неоднократно приезжали в Епишино, но не смогли решить проблему.

Ранее на видео попал «танцующий» медведь из Красноярского края.

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