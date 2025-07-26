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«Больше трех не собираться»: житель Камчатки разогнал сходку медведей на пляже

SHOT: житель Камчатки разогнал группу из более чем 12 медведей
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Житель Камчатки снял сходку медведей. Видео опубликовал Life со ссылкой на SHOT.

В ролике мужчина за рулем автомобиля едет по песчаному берегу. Сначала он замечает несколько медведей-одиночек, а затем останавливается и разгоняет группу из примерно 12 хищников.

«Я же просил вас больше трех не собираться... Дорогие мои, ну куда вас столько!» — возмущается голос за кадром.

В июне в селе Епишино Красноярского края жители сфотографировали медведя. На снимке хищник заглядывал во двор, по которому бегали курицы. Согласно публикации «Енисей-Информ», это произошло на Спортивной улице, и местные жители сильно испугались. Люди жаловались, что им страшно выходить из домов, потому что медведи в течение трех дней появлялись в населенном пункте и ходили по улицам. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно приезжали в Епишино, но пока им не удалось решить проблему.

Ранее появилось видео медведей, «пирующих» на свалке у камчатского села.

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