СМИ рассказали о последствиях шторма в Австралии

Около 90 тысяч домохозяйств остались без света в Австралии из-за шторма, блэкауты наиболее затронули штаты Виктория и Квинсленд. Об этом сообщает телеканал ABC и The Australian.

The Australian отмечает, что в Квинсленде по информации на 19:00 (13:00 мск) без электричества остались более 67 тысяч домов. От шторма также могут пострадать ряд других городов в штате.

По данным ABC, отключение электричества произошло более чем в 25 тысячах домов в штате Виктория. Больше всего пострадала столица штата Мельбурн и запад региона.

По словам старшего синоптика бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, проливной дождь может привести к внезапным наводнениям. Она добавила, что погодная ситуация может продолжаться в течение следующей недели.

До этого сообщалось, что ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган находится в Карибском море. Максимальная скорость ветра увеличилась до 185 километров в час, он движется на запад со скоростью шесть километров в час.

Ранее жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом.