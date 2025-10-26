На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали о последствиях шторма в Австралии

Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма
true
true
true
close
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Около 90 тысяч домохозяйств остались без света в Австралии из-за шторма, блэкауты наиболее затронули штаты Виктория и Квинсленд. Об этом сообщает телеканал ABC и The Australian.

The Australian отмечает, что в Квинсленде по информации на 19:00 (13:00 мск) без электричества остались более 67 тысяч домов. От шторма также могут пострадать ряд других городов в штате.

По данным ABC, отключение электричества произошло более чем в 25 тысячах домов в штате Виктория. Больше всего пострадала столица штата Мельбурн и запад региона.

По словам старшего синоптика бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, проливной дождь может привести к внезапным наводнениям. Она добавила, что погодная ситуация может продолжаться в течение следующей недели.

До этого сообщалось, что ураган «Мелисса» усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган находится в Карибском море. Максимальная скорость ветра увеличилась до 185 километров в час, он движется на запад со скоростью шесть километров в час.

Ранее жителей Сочи предупредили о шторме со смерчами и градом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами