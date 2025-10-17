В США преподавательница школы-интерната умерла после удара ученицы

CBS: воспитательница интерната в США получила удар в грудь от ученицы и погибла

Сотрудница школы-интерната Медоуридж для детей с ментальными заболеваниями и тяжелыми жизненными обстоятельствами в Массачусетсе Эми Моррелл скончалась, получив удар в грудь от ученицы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, около семи вечера по местному времени девочка пыталась покинуть общежитие при интернате и ударила 53-летнюю воспитательницу, которая пыталась удержать ее вместе с коллегами. После удара женщина потеряла сознание и была госпитализирована. На следующий день после этого она умерла.

Напавшая на женщину ученица предстала перед судом по делам несовершеннолетних.

До этого в Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу.

Инцидент произошел в школе на улице Ферганской. На уроке физкультуры у четвероклассника произошла ссора с другим ребенком. Заметив конфликт, учитель отвел дебошира к классному руководителю, которая попыталась уладить ситуацию.

По словам представителей школы, беременная учительница не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась. То, что на следующий день педагог ушла на больничный, они объяснили плохим самочувствием, которое наблюдалось за несколько дней до инцидента.

Ранее в Азербайджане мужчина похитил учительницу, чтобы жениться на ней.