МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Московском регионе

Сильный дождь и усиление южного ветра до 15 м/с ожидаются в Московской области в ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

В МЧС порекомендовали водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательнее за рулем, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

Столичный регион, по словам метеорологов, вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее словам, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы в начале ноября.