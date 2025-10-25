На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасном для здоровья ароматизаторе для дома

Роскачество предупредило о вреде благовоний для дома
true
true
true
close
Shutterstock

Благовония-палочки для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены. Об этом сообщило Роскачество со ссылкой на исследование организации «60 Millions de Consommateurs».

В исследовании говорится, что все протестированные специалистами благовония показали наихудшие результаты по части безопасности. При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений.

Кроме того, они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, которые, попав в легкие, могут просачиваться через поры в капиллярах и попадать в кровоток. Плюсом благовоний является то, что они не выделяют аллергенных испарений.

Лучшим ароматизатором для дома названы аромадиффузоры с палочками. В качестве основы в них используются безопасные концентрации гликолевых эфиров. Хотя такие растворы и могут содержать аллергенные эфирные масла, в них нет канцерогенов (или изредка есть в безопасных количествах).

До этого химик, основатель компании «Аллхимика» Алексей Байчурин рассказал «Газете.Ru» о пяти опасных компонентов в бытовой химии.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пять дорогих, но вредных для здоровья продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами