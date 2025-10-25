Россиян предупредили об опасном для здоровья ароматизаторе для дома

Благовония-палочки для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены. Об этом сообщило Роскачество со ссылкой на исследование организации «60 Millions de Consommateurs».

В исследовании говорится, что все протестированные специалистами благовония показали наихудшие результаты по части безопасности. При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений.

Кроме того, они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, которые, попав в легкие, могут просачиваться через поры в капиллярах и попадать в кровоток. Плюсом благовоний является то, что они не выделяют аллергенных испарений.

Лучшим ароматизатором для дома названы аромадиффузоры с палочками. В качестве основы в них используются безопасные концентрации гликолевых эфиров. Хотя такие растворы и могут содержать аллергенные эфирные масла, в них нет канцерогенов (или изредка есть в безопасных количествах).

