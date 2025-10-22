В Роспотребнадзоре назвали пять дорогих, но вредных для здоровья продуктов

Многие потребители считают дорогие продукты по умолчанию полезными для здоровья, однако зачастую это мнение ошибочно. Такие «премиальные» продукты бывают полны пустых калорий, не дают чувства насыщения и не снабжают организм полезными веществами, отметили эксперты Роспотребнадзора. Они составили список пяти наиболее дорогих и вредных продуктов для здоровья, передает Общественная Служба Новостей.

На первом месте в числе таких вредных продуктов оказались обезжиренные творожки и йогурты, которые при этом часто стоят дороже обычных. Как отмечают специалисты, в таких продуктах одни пустые калории, а также много сахара, крахмала, загустителей и ароматизаторов, которые добавляются, чтобы скрыть безвкусие после того, как продукт полностью обезжирили. Они нарушают естественные процессы насыщения, мешают усвоению витаминов, так как в этом процессе участвуют жиры, а также быстро возвращают чувство голода. В ведомстве посоветовали отдавать предпочтение молочке с жирностью 2,5-5%.

Второе место заняло растительное молоко, включая овсяное, рисовое и миндальное. В нем, по словам экспертов, много подсластителей, загустителей и стабилизаторов, способных вызвать воспаление, а также минимум белка (в 4 раза меньше, чем в коровьем). Исключением специалисты назвали соевое молоко, отметив, что в нем белка много – оно из растительных считается наиболее полезным.

Также эксперты отнесли к вредным продуктам гранолу, мюсли и каши быстрого приготовления, напомнив, что в них много калорий (до 500 на 100 граммов), часто используется большое количество сахара и при этом минимум клетчатки.

Не менее вредными в Роспотребнадзоре посчитали продукты на фруктозе. По их словам, фрукты зачастую даже вреднее обычного сахара, так как она перерабатывается в печени в жир, способствуя ожирению, вызывает инсулинорезистентность и не дает чувства насыщения, приводя к перееданию. При отсутствии проблем со здоровьем такие продукты лучше обходить, считают эксперты.

На пятом месте оказались безглютеновые продукты, которые часто покупают, считая, что они полезны. Но глютен на самом деле не вредит здоровью, если нет индивидуальной непереносимости. При этом в безглютеновых продуктах много сахаров и жиров, а клетчатки и витаминов меньше. Стоят такие продукты, как правило, вдвое, а то и втрое дороже обычных, заключили специалисты.

До этого медики из Гарвардского университета рекомендовали включить в повседневный рацион темный шоколад, бананы, чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты, по их словам, помогают поддерживать концентрацию и устойчивый уровень энергии.

Ранее россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего встречается кишечная палочка.