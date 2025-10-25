На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи

Freepik.com

С наступлением ноября в России вступают в силу новые законодательные нормы и правила, которые окажут влияние на различные аспекты жизни граждан и деятельность предприятий. Исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова в интервью RT подчеркнула, что основные изменения коснутся налогообложения, транспортной сферы, телекоммуникаций, вопросов наследования и отдельных секторов экономики.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право в упрощенном порядке взыскивать некоторые виды задолженностей с физических лиц, не обращаясь в судебные инстанции. В случае игнорирования налогоплательщиком уведомления в личном кабинете средства могут быть автоматически списаны с его банковского счета.

«С ноября камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически», – пояснила Романова.

До 1 ноября операторы связи обязаны провести проверку количества зарегистрированных номеров на каждого абонента. Предельное значение – 20 SIM-карт на одного человека, все превышения будут заблокированы. Эта мера призвана помочь в выявлении случаев оформления SIM-карт без ведома владельцев, добавила эксперт.

С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о наличии долговых обязательств у умерших. Банки и микрофинансовые организации (МФО) смогут быстрее взыскивать задолженности, а гражданам потребуется более внимательно оценивать целесообразность принятия наследства.

Для предпринимателей стартует добровольная программа по маркировке минеральных удобрений, которая в дальнейшем может стать обязательной.

По словам Романовой, грядущие нововведения свидетельствуют о переходе к более «точной настройке» системы контроля, где ответственность граждан и компаний становится более прямой и неизбежной.

Ранее адвокат напомнила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов.

