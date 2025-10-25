На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авария на системе водоснабжения оставила без воды около 50 тысяч жителей Львова

«Страна.ua»: Львов переживает крупнейшую за десятилетия аварию водоканала
Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

Крупная авария на системе водоснабжения оставила без воды около 50 тысяч жителей Львова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Проблемы с водоснабжением продолжаются уже третьи сутки в микрорайонах Рясное-1, Рясное-2, Левандовка и на улице Шевченко. Водоканал признал эту аварию самой масштабной за последние десятилетия.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заявил, что для полной замены изношенных труб городу требуется 10 миллиардов гривен, которых нет в бюджете. Коммунальные службы отмечают, что после устранения одного повреждения аварии возникают на новых участках.

Жители пораженных районов жалуются на отсутствие воды и требуют от коммунальных служб организовать подвоз воды водовозками.

В последнее время Украине все чаще сталкивается с проблемами в сфере бытовых коммуникаций. 15 октября пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.

Ранее мэр Киева обратился к горожанам с предупреждением.

Все новости на тему:
Новости Украины
