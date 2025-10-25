В Ростовской области произошел пожар в магазине

МЧС: в станице Кагальницкой Ростовской области произошел пожар в магазине

В станице Кагальницкой Ростовской области тушат загоревшийся магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале.

«Пожар вспыхнул в переулке Кольцовском в здании с торговыми павильонами. Огонь охватил 300 квадратных метров», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разбор конструкций.

МЧС задействовало в тушении 27 сотрудников и привлекло семь единиц техники.

25 октября в Краснодаре 700 человек, из которых 660 детей, эвакуировали из школы из-за пожара. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Автолюбителей. Ориентировочная площадь возгорания составила два квадратных метра, уточнили в пресс-службе МЧС России по региону. На место происшествия прибыл дознаватель для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар.