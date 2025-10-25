В МВД заявили о выдворении из РФ причастных к драке в ЖК «Прокшино»

Ирина Волк: причастных к драке в ЖК «Прокшино» в Москве депортируют из России

Все участники массовой драки, произошедшей в жилом комплексе «Прокшино» в Москве, понесут наказание согласно российскому законодательству. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в посте.

Волк уточнила, что иностранцы, избежавшие уголовного наказания в виде лишения свободы, будут депортированы из России с последующим запретом на въезд в страну. По ее словам, «реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России».

Драка в московском жилом комплексе «Прокшино» произошла 25 октября днем. По данным правоохранительных органов, в ней участвовало около 20 человек, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отделение полиции доставлено более 40 человек для установления их роли в произошедшем.

Ранее стало известно о реакции жителей ЖК «Прокшино» на массовую драку мигрантов.