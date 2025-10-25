В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета

Отключение мобильного интернета в Архангельской области связано с обеспечением безопасности. Об этом сообщает министерство связи и информационных технологий региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве добавили, что во всех отделениях МФЦ предоставляется бесплатный доступ к сети при помощи Wi-Fi.

Накануне в Ярославской области ввели ограничения на работу мобильного интернета в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В министерстве региональной безопасности призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет, подчеркнули в ведомстве.

В сентябре в администрации Барнаула заявили «Газете.Ru», что ограничения в работе мобильного интернета в центральных районах города, на которые жалуются местные жители с июля, «способствуют усилению мер безопасности жителей Алтайского края».

Ранее в Госдуме заявили, что в России не будут отключать интернет по выходным.