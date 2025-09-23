На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Барнаула объяснили, почему в городе месяцами нет мобильного интернета

Власти Барнаула объяснили безопасностью почти полное отсутствие интернета в городе
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Жители Барнаула с июля жалуются на почти полное отключение мобильного интернета в центральных районах. В администрации города заявили «Газете.Ru», что ограничения в работе интернета «способствуют усилению мер безопасности жителей Алтайского края».

«На заседании антитеррористической комиссии Алтайского края принято решение о понижении скорости передачи информации в режиме мобильного интернета 3G и 4G (LTE) вблизи административных, логистических и промышленных объектов. Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи и беспроводного доступа к интернету с использованием точек доступа Wi-Fi. Иной информацией об ограничении передачи информации в режиме мобильного интернета администрация города Барнаула не располагает», — сказали там.

В июле в оперативном штабе Алтайского края сообщали, что перебои в работе мобильного интернета в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, которые позволяют правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком. В городе действовал повышенный режим информационной безопасности, который объясняли необходимостью «предотвращения возможных провокаций, осуществляемых с использованием телекоммуникационных сетей, а также для борьбы со шпионажем с помощью технических средств и уязвимостей в передаче данных в мобильных сетях».

Ранее в Госдуме заявили, что в России не будут отключать интернет по выходным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами