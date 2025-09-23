Власти Барнаула объяснили, почему в городе месяцами нет мобильного интернета

Жители Барнаула с июля жалуются на почти полное отключение мобильного интернета в центральных районах. В администрации города заявили «Газете.Ru», что ограничения в работе интернета «способствуют усилению мер безопасности жителей Алтайского края».

«На заседании антитеррористической комиссии Алтайского края принято решение о понижении скорости передачи информации в режиме мобильного интернета 3G и 4G (LTE) вблизи административных, логистических и промышленных объектов. Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи и беспроводного доступа к интернету с использованием точек доступа Wi-Fi. Иной информацией об ограничении передачи информации в режиме мобильного интернета администрация города Барнаула не располагает», — сказали там.

В июле в оперативном штабе Алтайского края сообщали, что перебои в работе мобильного интернета в Барнауле вызваны усилением мер безопасности, которые позволяют правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком. В городе действовал повышенный режим информационной безопасности, который объясняли необходимостью «предотвращения возможных провокаций, осуществляемых с использованием телекоммуникационных сетей, а также для борьбы со шпионажем с помощью технических средств и уязвимостей в передаче данных в мобильных сетях».

Ранее в Госдуме заявили, что в России не будут отключать интернет по выходным.