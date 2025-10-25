На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Киева вышли на митинг

В Киеве прошел митинг с требованием ускорить поиск пропавших военных
rian_ru/Telegram" class="item-image" loading="lazy">
rian_ru/Telegram

Жители Киева вышли на митинг с требованием усилить работу по поиску пропавших без вести украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.Live».

В опубликованных видеокадрах видно, что участники акции несут национальные флаги и портреты военных. Собравшиеся требуют от властей активизировать мероприятия по установлению судьбы пропавших украинских солдат.

В августе в российских силовых структурах сообщили, что командование украинской армии записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров. В частности, это касается солдат 71-й отдельной егерской бригады украинских войск, которые исчезли после сражений у населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

В том же месяце в Киеве состоялась протестная акция, организованная родственниками военнослужащих ВСУ, что стало реакцией на участившиеся случаи жестокого обращения с военными в различных бригадах.

Ранее жители Одессы вышли на митинг против мэра города.

Новости Украины
