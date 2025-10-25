На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве привлекли авиацию для тушения пожара после атаки

ГСЧС Украины: для тушения пожара в Киеве задействовали авиацию
Для тушения пожара в Киеве задействовали авиацию. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

«К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована авиация», — говорится в сообщении.

На снимках с места событий можно заметить, как над горящими сооружениями пролетают вертолеты экстренных служб.

До этого Telegram-канал «Военный Осведомитель» писал, что российские ракеты атаковали Киев. По предварительным данным, атака затронула энергетическую инфраструктуру. В городе после прилета начался пожар.

Telegram-канал «Реальный Киев» писал, что пожары произошли на левом берегу Киева на продовольственных складах.

Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко писал, что возгорания произошли в Дарницком и Деснянском районах на левом берегу Днепра. Градоначальник уточнил, что горят нежилые дома.

В ночь на 25 октября украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги. Других подробностей не приводилось.

Ранее политолог усомнился, что «коалиция желающих» поможет Украине удержать фронт.

