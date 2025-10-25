Стало известно об атаке российских ракет на инфраструктуру Киева

Российские ракеты атаковали Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По предварительным данным, ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру. В городе после прилета начался пожар.

Telegram-канал «Реальный Киев» писал, что пожары произошли на левом берегу Киева на продовольственных складах. После этого для тушения огня привлекли вертолеты.

Мэр города Виталий Кличко объявил воздушную опасность около 04:00 по московскому времени. К текущему моменту режим угрозы на территории Киева продолжает действовать.

22 октября украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод был атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной Рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

