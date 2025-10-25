Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика сняты

В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08:30 МСК», — поделился Кореняко.

25 октября в аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

В ночь на 25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в регионе. Также он заявил, что в области был объявлен режим беспилотной опасности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

