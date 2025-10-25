На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина не выжила во время пожара в красноярском жилом доме

В Красноярском крае женщина не выжила во время пожара в жилом доме
МЧС России

В Красноярском крае в результате пожара в жилом доме не выжила женщина. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в двухквартирном жилом доме, расположенном в поселке Новоангарск. Огонь охватил одну из квартир, и из соседней квартиры эвакуировали пять человек. Со слов очевидцев, в горящей квартире мог оставаться человек — так и вышло. Спасти находившуюся там женщину не удалось.

Пожар на площади в 130 квадратных метров был ликвидирован силами 13 специалистов и 5 единиц спецтехники. Оказалось, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическом отопительном котле.

До этого самодельный обогреватель стал причиной пожара в многоквартирном жилом доме на Алтае. Огонь охватил вещи и мебель на площади в шесть квадратных метров.

Ранее частный дом в Курской области чуть не сгорел из-за кофемашины.

