Частный дом в Курской области чуть не сгорел из-за кофемашины

В Курской области частный дом чуть не сгорел из-за кофемашины

В Курской области в частном доме произошел пожар, причиной которого могла стать кофемашина. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в частном доме в Иванино — в момент возгорания хозяев жилища дома не было. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная кофемашина. Огнем в результате оказалось повреждено 5 квадратных метров площади на кухне.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные потушили огонь.

До этого пункт выдачи заказов в российском регионе загорелся из-за светильника. Горящий пластик, капавший с осветительного прибора, попал на упаковку, после чего огонь перекинулся на пакеты с заказами. Работницы самостоятельно потушили огонь.

Ранее самодельный обогреватель стал причиной пожара в алтайском поселке.