Смартфон взорвался во время урока в российской школе

РЕН ТВ: в одной из школ Уфы во время урока взорвался смартфон
В Уфе смартфон взорвался во время школьного урока. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время занятий в школе №160. Смартфон одной из школьниц начал дымиться. Учительница заметила задымление и забрала телефон у девочки, после чего положила его на учительский стол. Вскоре после этого устройство взорвалось прямо на столе.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устройства на данный момент устанавливаются.

До этого россиянин получил ожоги ягодиц и промежности из-за взрыва телефона в заднем кармане. Специалисты отметили, что подобные случаи взрывов телефонов являются редкостью.

Ранее в российском аэропорту у пассажирки взорвался телефон в сумке.

