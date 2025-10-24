На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил уголовное дело после обрушения крыши вокзала в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши Ладожского вокзала в Петербурге
true
true
true
close
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкции Ладожского вокзала. Об этом сообщает «78.ru».

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».

«По версии следствия, 24 октября около 19:00 (мск) на Ладожском вокзале произошло частичное обрушение пандуса автостоянки вокзала», — сказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. С целью обеспечения безопасности, вход на вокзал с улицы Зольная временно закрыт.

Для выяснения обстоятельств и причин, приведших к обрушению, создана специальная комиссия Октябрьской железной дороги, которая проводит служебное расследование. Результаты проверки будут использованы для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за просадки асфальта.

