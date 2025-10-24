При обрушении дорожной конструкции на вокзале в Петербурге никто не пострадал

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОЖД: при обрушении асфальта на ж/д вокзале в Петербурге никто не пострадал
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В результате частичного разрушения асфальтового покрытия на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Подчеркивается, что движение поездов не нарушено и осуществляется по расписанию.

«Сегодня, 24 октября, около 18.00 на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.

Сообщается о проведении эвакуации автомобилей, находившихся в непосредственной близости от места обрушения. С целью обеспечения безопасности, вход на вокзал с улицы Зольная временно закрыт.

Для выяснения обстоятельств и причин, приведших к обрушению, создана специальная комиссия Октябрьской железной дороги, которая проводит служебное расследование. Результаты проверки будут использованы для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за просадки асфальта.

