Монохромную картину французского художника продали за рекордную сумму

BFM TV: монохромную картину Ива Кляйна продали за рекордные €18,4 млн
Sarah Meyssonnier/Reuters

На торгах в Париже полотно знаменитого французского художника Ива Кляйна ушло с молотка за беспрецедентную цену. Речь идет о монохромной работе под названием «Калифорния» (IKB 71), сообщает телеканал BFM TV.

Эта масштабная картина, высотой около двух метров и шириной более четырех, была продана за €18,4 миллиона (приблизительно 1,7 млрд рублей). Как отмечается, «Калифорния», созданная Кляйном в Париже в 1961 году и впервые представленная на аукционе, признана одной из самых значимых его работ, когда-либо выставлявшихся на продажу.

Информация о личности покупателя умалчивается.

На днях посмертная маска Владимира Высоцкого, выставленная на торги Hermitage Fine Art Monaco, не нашла своего покупателя. Этот лот, оцененный в €100 тысяч (что составляет 9,467 млн рублей), являлся одним из самых дорогих на аукционе. Несмотря на возможность участвовать в торгах лично в отеле «Метрополь», онлайн или по телефону, ни один из потенциальных покупателей не проявил интереса и не сделал ни одной ставки.

Ранее сообщалось, что женщина продает картины, которые рисуют ее домашние крысы.

