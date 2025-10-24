На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФНС требует признать банкротом осужденного на 6 лет блогера Andrey SD Сидоропуло

true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Налоговая инспекция ФНС просит арбитражный суд Краснодарского края признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 млн руб. и приговоренного к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

В обосновании заявления инспекция ФНС указала, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 млн руб., в том числе более 5,2 млн руб. основного долга, а также пени и штраф.

Как сообщается, заявление о банкротстве Сидоропуло поступило в суд еще в августе, сначала оно оставалось без движения, но теперь принято к производству. Проверку обоснованности требования ФНС суд назначил на 24 ноября.

23 ноября Савеловский районный суд Моквы приговорил Сидоропуло к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Прокурор в прениях сторон просил приговорить его к девяти годам колонии и штрафу в 3 млн руб. Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим, и просил не назначать ему реальное лишение свободы. На стадии предварительного расследования блогер полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствие установило, что Сидоропуло и его сообщники осуществляли деятельность, связанную с распространением платного обучающего курса под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы публично обещали участникам гарантированные результаты и быстрое обогащение по завершении курса. Однако, по версии следствия, исполнить взятые на себя обязательства злоумышленники не намеревались, а полученные от клиентов средства незаконно присваивали. В результате противоправных действий группы пострадали 40 человек, ущерб, причиненный их действиями, оценивается в сумму более 8,3 млн руб.

Ранее суд ужесточил меру пресечения экс-стилисту Лерчек по делу о мошенничестве.

